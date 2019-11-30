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День в ООС: оккупанты обстреляли украинских защитников под Старогнатовкой

День в ООС: оккупанты обстреляли украинских защитников под Старогнатовкой
18:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики в субботу один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь в результате обстрела среди личного состава Объединенных сил не было, сообщает штаб ООС.

"Обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили из стрелкового оружия вблизи Старогнатовка в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении штаба ООС на Фейсбук вечером в субботу.

В сообщении отмечается, что "российские оккупационные войска еще раз подтвердили свое антигуманное и равнодушное отношение к гражданскому населению Донбасса".

Так, 25 ноября 2019 сильными порывами ветра оборваны линии электропередач и обесточены около 260 частных домов в городе Марьинка Донецкой области.

Украинский ремонтные бригады оперативно восстановили подачу электроэнергии в 200 домов. Но еще около 60 хозяйств, на улицах Тельмана и Октябрьской, остаются обесточенными, поскольку выведены из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований Российской Федерации.

Штаб ООС: Марьинка остается без света из-за боевиков

Украинской стороной СЦКК, через СММ ОБСЕ, вооруженным формированием РФ было подано запросы о предоставлении гарантий прекращения огня. Последний запрос отправлено сегодня, 30 ноября.

К вечеру субботы гарантий соблюдения режима прекращения огня ЗФ РФ так и не предоставлено. Без этого, ремонтная команда АО "ДТЭК Донецкие электросети" и пиротехнический подразделение ДСНС Украины не могут устранить причин отсутствия электроэнергии.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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