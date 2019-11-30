В Житомире открыли мемориальную доску Францу Бржезицкому

Новости Украины:В Житомире открыли мемориальную доску последнему бывшему узнику концлагеря "Майданек".

В Житомире торжественно открыли мемориальную доску последнему в Украине бывшему узнику концлагеря «Майданек» Францу Бржезицкому.

Доска установлена на доме по адресу: Новый бульвар, 7, где проживал Бржезицкий.

Участие в мероприятии приняли его родные и друзья, жители города, ветераны. На доске - надписи на украинском и польском языках.

Она установлена активистами общественной организации «Студенческий польский клуб» по решению исполкома Житомирского городского совета.

Бржезицкий родился 4 сентября 1924 года в Житомире в польской рабочей семье.

В 1941 году, после оккупации Житомира немецкими захватчиками, Бржезицкий вместе с друзьями создал подпольную молодежную антифашистскую организацию. В конце 1942 года Бржезицкого схватили гестаповцы. После допросов его бросили в камеру смертников, но потом заменили смертную казнь на заключение в концлагере «Майданек» (Польша).

В «Майданек» Бржезицкий попал в составе «житомирского этапа» в феврале 1943 года (из 1 тыс. 240 человек этого «этапа» выжили и вернулись в Житомир после войны только семеро).

Затем Бржезицкий был заключен в концлагерях «Гросс-Розен» и «Ляйтмериц». После освобождения его призвали в армию. После войны Бржезицкий, который в «Майданеке» продолжил борьбу как подпольщик польской Армии Крайовой, был арестован СМЕРШем, но бежал из тюрьмы. Четыре года Бржезицкий нелегально жил в Житомире, но был снова арестован и получил 10 лет лагерей. Более 5 лет его удерживали в Омском лагере для политзаключенных, входившем в систему ГУЛАГа.

После смерти Сталина Бржезицкого реабилитировали, он вернулся в Житомир, где и прожил остаток своей жизни. 4 сентября 2014 года Бржезицкий отпраздновал 90-летний юбилей. К тому времени он был единственным на всю Украину бывшим узником «Майданека». Бржезицкий умер в августе 2017 года в возрасте 92-х лет.