Оккупационный Черноморский флот в Крыму пополнился девятью кораблями

Новости Украины:Оккупационный Черноморский флот России в Крыму принял в свой состав девять кораблей.

В 2019 году в состав оккупационного Черноморского флота Российской Федерации в Крыму вошло девять кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В 2019 году в состав флота принято 5 новейших кораблей и катеров, в том числе патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов", а также три десантных катера.Кроме того, вспомогательный флот пополнился 4 новыми судами обеспечения, среди которых морской и рейдовый буксиры, спасательное буксирное судно и самоходный плавучий кран", – говорится в сообщении.

Также, на завершающей стадии испытаний находится малый ракетный корабль "Ингушетия", оснащенный комплексом крылатых ракет "Калибр". Корабль может войти в состав ЧФ РФ в декабре этого года.

Напоминаем, в конце октября Минобороны РФ провело ракетные стрельбы, в которых атомная подводная лодка «Князь Владимир» впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Булава».