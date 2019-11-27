Разграбленные украинские корабли: Украина оценила убытки от действий РФ

Новости Украины:Представитель Украины в ОБСЕ озвучил сумму убытков от разграбления Россией украинских кораблей.

По предварительной оценке, сумма убытков на возвращенных Россией четырех кораблях ВМС ВСУ составляет не менее 55,5 млн грн.

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ 27 ноября.

"Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению. Сейчас работа комплексной комиссии ВМС ВСУ продолжается, поскольку имеются большие убытки. Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет не менее 55,5 млн гривень (примерно 2 млн 100 тыс. евро)", - заявил дипломат, рассказывая о техническом состоянии возвращенных Россией кораблей, которые были захвачены в ноябре 2018 года.

По его словам, точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе после осмотра кораблей на заводе.

Вместе с тем Лоссовский отметил, что Российская Федерация не выполняет приказ Международного Трибунала по морскому праву (ITLOS), который обязал Россию немедленно освободить захваченные у Керченского пролива военные корабли ВМСУ, а также безоговорочно освободить 24 захваченных украинских моряков.

"Россия продолжает не выполнять приказ Международного Трибунала по морскому праву. Она отрицает иммунитет украинских военнослужащих и преследует их в судебном порядке из-за действий, совершенных ими на борту украинских военных кораблей. Так же с кораблями - Россия освободила их, однако перед этим, в нарушение приказа ITLOS, конфисковала на них вооружение, средства связи, документы и материальные средства", - заявил дипломат.

Как сообщалось, во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ 27 ноября в Вене украинская делегация подробно проинформировала присутствующих иностранных дипломатов относительно технического состояния возвращенных Россией кораблей ВМС ВСУ.

В частности, было сообщено, что почти все вооружение на кораблях либо отсутствует (стрелковое оружие и боеприпасы, средства связи, материальные средства), либо разукомплектовано (морские средства навигации, ракетно-артиллерийское вооружение) и приведено в неработоспособное состояние. Кроме того, на возвращенных кораблях отсутствует навигационное оборудование, личное оружие и боеприпасы, средства связи и наблюдения (за исключением отдельных единиц устаревшего оборудования), средства РХБ защиты, электромеханическое оборудование и другое имущество.

"Даже туалетные насосы, системы дренажа в туалетных баках, отдельные элементы фекальной системы, бойлеры, большинство плафонов, розеток и ламп были демонтированы", - отметил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Он подчеркнул, что "на всех кораблях присутствуют признаки мародерства (особенно на буксире "Яны Капу") и демонтажа вооружения и военного оборудования".

В ходе проверки состояния кораблей на малом бронированном артиллерийском катере "Бердянск" и рейдовом буксире "Яны Капу" также были выявлены многочисленные повреждения поверхности корпусов.