Скачать
Среда, 27.11.2019
Стокгольмский арбитраж: Нафтогаз одержал еще одну победу над Газпромом
Стокгольмский арбитраж: Нафтогаз одержал еще одну победу над Газпромом
Цены на газ: какие изменения ждут украинцев с нового года
Цены на газ: какие изменения ждут украинцев с нового года
Официально: названа дата реванша Уайлдера и Фьюри
Официально: названа дата реванша Уайлдера и Фьюри
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 28 ноября
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 28 ноября

Россия продлила следственные действия по делу украинских моряков

Россия продлила следственные действия по делу украинских моряков
12:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В РФ следствие по делу украинских моряков продлено на два месяца.

Срок предварительного следствия по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков продлён ещё на два месяца в связи с необходимостью проведения ряда следственных действий, сообщил "Интерфаксу" в среду адвокат обвиняемых Николай Полозов.

"Следствие продлено на два месяца, до 25 января в связи с тем, что следователю необходимо получить ответы на поручения от оперативников. Также следствие планирует допросить какого-то свидетеля, какого - не говорят", - сказал он.

Адвокат уточнил, что с самими моряками следователи не планируют следственных действий, вызывать их не собираются.

По его словам, после уведомления о завершении следственных действий, защита сможет продолжить ознакомление с материалами дела.

Также, пояснил Полозов, все изъятое с украинских кораблей имущество, пока остаётся в качестве вещественных доказательств в РФ.

Ранее он высказал мнение, что изъятое с кораблей оборудование и оружие может быть передано Украине на ответственное хранение.

"Следователь может вообще исключить все это имущество из списка вещественных доказательств и таким образом все изъятое вернётся в Украину. Но, если нет, то следствие, как в ситуации с кораблями, может передать данные вещественные доказательства на ответственное хранение украинской стороне", - сказал Полозов.

Адвокат отметил, что российское законодательство это не запрещает, но следствие пока не торопится с принятием каких-либо решений.

Полозов также уточнил, что если дело все-таки дойдёт до суда, то судьбу вещественных доказательств разрешит уже судья при оглашении приговора.

В тоже время, он выразил уверенность, что вопрос о возвращении Украине изъятого с задержанных кораблей имущества будет решён на политическом уровне.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В РФ объяснили, куда исчезли личные вещи моряков с украинских кораблей

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

20 ноября командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные корабли - не на ходу, россияне их "угробили". "Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы ", - сказал Воронченко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС республики и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.

Это вопрос был поднят лидером Украины в ходе прошедшего 25 ноября телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Керченский пролив, Моряки, Николай Полозов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
02 Каши и крупы для женского здоровья
03 Зима отменяется: в Украину идет потепление и дожди с мокрым снегом
04 Манчестер Сити 1:1 Шахтер: события матча (Видео)
05 Итоги дня 26 ноября: Зеленский в Эстонии и Сенцов в Европарламенте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нацбанк потерял 12 миллиардов из-за укрепления гривни
Нацбанк потерял 12 миллиардов из-за укрепления гривни
Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
НБУ официально обвинил Коломойского в давлении
НБУ официально обвинил Коломойского в давлении
Книга рекордов Гиннесса назвала самую популярную праздничную песню
Книга рекордов Гиннесса назвала самую популярную праздничную песню
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь