Россия продлила следственные действия по делу украинских моряков

Новости Украины:В РФ следствие по делу украинских моряков продлено на два месяца.

Срок предварительного следствия по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков продлён ещё на два месяца в связи с необходимостью проведения ряда следственных действий, сообщил "Интерфаксу" в среду адвокат обвиняемых Николай Полозов.

"Следствие продлено на два месяца, до 25 января в связи с тем, что следователю необходимо получить ответы на поручения от оперативников. Также следствие планирует допросить какого-то свидетеля, какого - не говорят", - сказал он.

Адвокат уточнил, что с самими моряками следователи не планируют следственных действий, вызывать их не собираются.

По его словам, после уведомления о завершении следственных действий, защита сможет продолжить ознакомление с материалами дела.

Также, пояснил Полозов, все изъятое с украинских кораблей имущество, пока остаётся в качестве вещественных доказательств в РФ.

Ранее он высказал мнение, что изъятое с кораблей оборудование и оружие может быть передано Украине на ответственное хранение.

"Следователь может вообще исключить все это имущество из списка вещественных доказательств и таким образом все изъятое вернётся в Украину. Но, если нет, то следствие, как в ситуации с кораблями, может передать данные вещественные доказательства на ответственное хранение украинской стороне", - сказал Полозов.

Адвокат отметил, что российское законодательство это не запрещает, но следствие пока не торопится с принятием каких-либо решений.

Полозов также уточнил, что если дело все-таки дойдёт до суда, то судьбу вещественных доказательств разрешит уже судья при оглашении приговора.

В тоже время, он выразил уверенность, что вопрос о возвращении Украине изъятого с задержанных кораблей имущества будет решён на политическом уровне.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

20 ноября командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные корабли - не на ходу, россияне их "угробили". "Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы ", - сказал Воронченко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС республики и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.

Это вопрос был поднят лидером Украины в ходе прошедшего 25 ноября телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.