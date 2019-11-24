В РФ объяснили, куда исчезли личные вещи моряков с украинских кораблей

Новости Украины:Российская сторона заявляет, что вещи выбросили потому, что они сгнили.

Российская Федерация объяснила пропажу личных вещей украинских моряков из захваченных судов. Причиной их пропажи стало то, что они сгнили из-за влажности, поскольку корабли десять месяцев находились без присмотра.

Об этом в интервью одному из украинских телеканалов рассказал адвокат Николай Полозов.

"Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания - корабли были без присмотра - часть вещей, которая там осталась, была очень сильно повреждена... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили", - рассказал Полозов.

Ранее Полозов заявил, что РФ не отдала Украине почти тридцать единиц оружия и сотни патронов к ним.

Украинские моряки вернулись домой в сентябре этого года в рамка обмена с РФ. Недавно Москва возобновила следственные действия в отношении освобожденных. Комментируя данную ситуацию Николай Полозов заявил, что это лишь техническое возобновление, и оно пока ни на что не влияет.

Как сообщалось ранее, поврежденные корабли восстановят и вернут на службу ВМС.