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В РФ объяснили, куда исчезли личные вещи моряков с украинских кораблей

В РФ объяснили, куда исчезли личные вещи моряков с украинских кораблей
15:34 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Российская сторона заявляет, что вещи выбросили потому, что они сгнили.

Российская Федерация объяснила пропажу личных вещей украинских моряков из захваченных судов. Причиной их пропажи стало то, что они сгнили из-за влажности, поскольку корабли десять месяцев находились без присмотра. 

Об этом в интервью одному из украинских телеканалов рассказал адвокат Николай Полозов. 

"Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания - корабли были без присмотра - часть вещей, которая там осталась, была очень сильно повреждена... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили", - рассказал Полозов.

В ФСБ заявили, что корабли переданы в нормальном состоянии

Ранее Полозов заявил, что РФ не отдала Украине почти тридцать единиц оружия и сотни патронов к ним. 

Украинские моряки вернулись домой в сентябре этого года в рамка обмена с РФ. Недавно Москва возобновила следственные действия в отношении освобожденных. Комментируя данную ситуацию Николай Полозов заявил, что это лишь техническое возобновление, и оно пока ни на что не влияет. 

Как сообщалось ранее, поврежденные корабли восстановят и вернут на службу ВМС.

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Россия, Никополь, Николай Полозов, Украинские корабли, Яны Капу.
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