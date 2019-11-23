Хомчак: Поврежденные корабли восстановят и вернут на службу ВМС

Новости Украины:Руслан Хомчак подтвердил информацию о разграблении украинских кораблей.

То, что российская сторона сделала с кораблями, которые захватила во время вооруженной провокации вблизи Керченского пролива, не имеет военной логики, эти корабли были разграблены мародерами.

Об этом заявил в интервью в Брюсселе начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, который принял участие в мероприятиях в рамках заседания Военного комитета ЕС.

Отвечая на вопрос о состоянии, в котором украинская сторона получила от россиян корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", Хомчак подтвердил, что все сообщения об их разграблении не подлежат сомнению.

"Когда их (корабли) забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС - это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли - этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные в качестве цветного металла, - я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", - сказал генерал.

Он подтвердил, что украинская сторона намерена быстро восстановить эти корабли, и они продолжат службу в ВМС Украины.

Полный текст интервью с генерал-лейтенантом Хомчаком будет опубликован в понедельник, 25 ноября.