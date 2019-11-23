Скачать
Суббота, 23.11.2019
Мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора: онлайн-трансляция
Мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора: онлайн-трансляция
Миссия МВФ уезжает с Украины ни с чем, но с верой в будущее
Миссия МВФ уезжает с Украины ни с чем, но с верой в будущее
Свитолина: Я защищаю Украину игрой в теннис
Свитолина: Я защищаю Украину игрой в теннис
Эмбер Валлетту арестовали: известны подробности
Эмбер Валлетту арестовали: известны подробности

Хомчак: Поврежденные корабли восстановят и вернут на службу ВМС

Хомчак: Поврежденные корабли восстановят и вернут на службу ВМС
16:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Руслан Хомчак подтвердил информацию о разграблении украинских кораблей.

То, что российская сторона сделала с кораблями, которые захватила во время вооруженной провокации вблизи Керченского пролива, не имеет военной логики, эти корабли были разграблены мародерами.

Об этом заявил в интервью в Брюсселе начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, который принял участие в мероприятиях в рамках заседания Военного комитета ЕС.

Отвечая на вопрос о состоянии, в котором украинская сторона получила от россиян корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", Хомчак подтвердил, что все сообщения об их разграблении не подлежат сомнению.

"Российский тюнинг": появились фото возвращенных РФ кораблей

"Когда их (корабли) забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС - это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли - этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные в качестве цветного металла, - я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", - сказал генерал.

Он подтвердил, что украинская сторона намерена быстро восстановить эти корабли, и они продолжат службу в ВМС Украины.

Полный текст интервью с генерал-лейтенантом Хомчаком будет опубликован в понедельник, 25 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бердянск, ВМС Украины, Украинские корабли, Яны Капу, Руслан Хомчак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД РФ отреагировало на первые слушания в Гааге дела о захвате украинских моряков
02 У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
03 Как чистить сосуды в домашних условиях быстро и эффективно
04 Нехватка витамина В6: симптомы и лечение
05 Морозные выходные: "леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мы должны помнить&quot;: Разумков обратился к украинцам
"Мы должны помнить": Разумков обратился к украинцам
Морозные выходные: &quot;леденящий&quot; прогноз погоды на 23-24 ноября
"Леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
Дубилет: Я за свои средства нанял двух охранников
Дубилет: Я за свои средства нанял двух охранников
Модель Victoria's Secret Девон Виндзор вышла замуж: роскошные фото с церемонии
Модель Victoria's Secret Девон Виндзор вышла замуж: роскошные фото с церемонии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь