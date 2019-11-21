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"Российский тюнинг": появились фото возвращенных РФ кораблей

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"Российский тюнинг": появились фото возвращенных РФ кораблей
20:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В сети появились фото, сделанные внутри украинских кораблей, которые год назад были захвачены РФ.

Захваченные в прошлом году Россией украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пришли в порт Очаков. Их сопровождали буксиры "Титан", "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир", которые еще 16 ноября вышли из портов Одессы, Черноморска и Южного".

Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра кораблей отметил, что на катерах не хватает некоторого оборудования, а также части вооружения и Украина будет по этому вопросу обращаться к России. В ФСБ РФ заявили, что корабли переданы в нормальном состоянии.

В сети появились фото, сделанные внутри украинских кораблей. Фотографии появились на страничке в Facebook волонтера Алексея Мочанова.

"Про наши кораблики. Просто несколько фоток "российского тюнинга" от специалистов по дизайнам интерьера из духовной скрепной недобрососедской нефтяной орды", - написал Мочанов.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские корабли в Керченском проливе атаковали украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход от порта Одессы в порт Мариуполя. Во время агрессивных действий России 24 украинских моряка были захвачены в плен, трое из них получили ранения.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских моряков и обвинил их в якобы незаконном пересечении российской границы (ч.3 ст.322 УК России, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до шести лет). Всех военнопленных доставили из Крыма в московское СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

В РФ прокомментировали кражу унитазов с украинских военных кораблей

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков, а также вернуть Украине корабли.

7 сентября между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35, в рамках которого были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря был начат процесс по возврату указанных украинских кораблей. Их передача состоялась в нейтральных водах. По украинским буксиром "Яны Капу" и катерами "Бердянск" и "Никополь" с Одессы отправили буксира "Титан", "Гайдамака" и "Сапфир". В штабе ВМС ВС Украины 19 ноября сообщили Укринформу, что украинские бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" после возвращения на базу национального военного флота будут подвергнуты экспертизе.Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

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Никополь, Бердянск, Фото, Украинские корабли, Порт "Очаков", Яны Капу.
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