В полицию Киева поступило сообщение о "минировании" всего города

Новости Украины:Полиция столицы: неизвестный сообщил о "минировании" всего Киева.

Вечером в субботу, 30 ноября, неизвестный позвонил в полицию и сообщил о том, что весь город Киев заминирован.

Об этом передают "Стражи. Эспрессо".

"Неизвестный позвонил на линию "102" и сообщил о заминировании всего города Киева", - передает издание.

Как сообщает ТСН, правоохранители ищут взрывчатку на Железнодорожном вокзале.

"Людей из помещения вокзала вывели. Поезда курсируют по обычному графику, однако зайти на платформы можно только через подземные переходы", - отмечает журналист издания с места события.

Напоминаем, в последнее время в правоохранительные органы регулярно поступают сообщения о минировании объектов инфраструктуры (станций метрополитена, ТРЦ, вокзалов, учреждений здравоохранения, поездов и т.д.) в разных городах Украины. Из-за этих сообщений эвакуируют сотни человек, что создает значительные неудобства для граждан.