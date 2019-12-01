ОБСЕ зафиксировала более 80 взрывов на Донбассе

Новости Украины:ОБСЕ: на Донбассе зафиксировано более 80 взрывов.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в субботу зафиксировала на Донбассе 82 взрывы.

Об этом сообщается в ежедневном отчете на сайте организации.

Наблюдатели сообщают о 30-ти взрывах на Донбассе.

"Больше всего нарушений режима прекращения огня зафиксированы в районах к югу и западу от н.п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), а также на юг и юго-запад от Донецкой фильтровальной станции", - говорится в сообщении.

Известно, что в Луганской области организация зафиксировала 52 взрывы.

"Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксированы в районах к востоку и юго-востоку от н. п. Золотое-4", - отмечают в ОБСЕ.