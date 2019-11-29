Скачать
Пятница, 29.11.2019
Никаких мокрых печатей: Дубилет предлагает оцифровывать квитанции и чеки
Никаких мокрых печатей: Дубилет предлагает оцифровывать квитанции и чеки
Урожай 2019: Милованов похвастался рекордными показателями
Урожай 2019: Милованов похвастался рекордными показателями
"Злой гений" Динамо Розенберг: Это трудно описать словами
"Злой гений" Динамо Розенберг: Это трудно описать словами
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 30 ноября
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 30 ноября

Специалистов ОБСЕ хотят привлечь к выдаче пенсий на Донбассе

Специалистов ОБСЕ хотят привлечь к выдаче пенсий на Донбассе
10:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Глава Донецкой обладминистрации считает, что ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на оккупированные территории.

ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на оккупированные территории, этот вопрос прорабатывается и требует изменений в законодательстве, заявил руководитель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.

"Это прорабатывается. Для этого нужны изменения в законодательстве. Сейчас законодательство действует так, что человек должен быть лично идентифицирован", - сказал Кириленко в эфире выездной студии Украинского радио на форуме "Эффективное местное самоуправление как залог демократического и правового государства" в Краматорске.

Он отметил, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области работают мобильные центры выплат. "Есть четкий порядок, по которому человек может получать пенсионное обеспечение - пересечение линии разграничения, подтверждение паспортных данных, лицо идентифицировано - выплаты производятся. Есть проблематика, которую неоднократно озвучивали - это как быть с получением пенсий теми лицами, которые действительно физически не могут пересечь. Эти вопросы ставились", - сказал глава Донецкой обладминистрации.

Миссия ОБСЕ подтвердила завершение разведения войск в Золотом

"Были предложения от облгосадминистраций, привлечение специалистов ОБСЕ, подтверждающих документально, что те лица, которые не могут по физическим возможностям пересекать линию разграничения - они действительно есть - они имеют право на получение пенсионного обеспечения. Чтобы нам международные организации помогали документально получать на тех территориях документы и передавать их в органы Пенсионного фонда", - добавил Кириленко.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях. законопроект №2083-д предусматривает предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций. В случае потери документов предоставляется возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц. Законопроект также отменяет обязательную регистрацию пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий, и предусматривает выплату задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Пенсия, Донецкая ОГА, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 28 ноября: Зеленский и Меркель, новые главы семи РГА, уход Зеркаль
02 Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
03 Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
04 Мальме 4:3 Динамо: события матча (Видео)
05 Прекрасная пара: Влад Яма снялся в фотосессии со своей любимой женой (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 29 ноября: гривна немного подешевела
Курс валют на 29 ноября: гривна немного подешевела
Работают в поте лица: Минюст готовит экспертный офис к запуску
Минюст готовит экспертный офис к запуску
Грозы и мокрый снег: чем &quot;порадует&quot; нас конец ноября
Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября
Черная пятница 2019: история больших скидок
Черная пятница 2019: история больших скидок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь