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ВАКС определился, что делать с "бриллиантовыми прокурорами"

ВАКС определился, что делать с "бриллиантовыми прокурорами"
07:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Антикоррупционный суд отказался от дела "бриллиантовых прокуроров".

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 22 ноября вернула дело "диамантовых прокуроров" Александра Корнийца и Владимира Шапакина на рассмотрение в Голосеевский районный суд Киева.

Об этом пишет "Судебный репортер" со ссылкой на материалы судебного реестра.

Дело три года рассматривалось в Голосеевском райсуде, но в конце сентября он решил передать материалы в новосозданный ВАКС.

В июле 2015 года, на момент возможного совершения преступления, НАБУ еще не осуществляло свои функции и дело расследовала Генпрокуратура. Однако суд принял во внимание, что прокуроры Владимир Шапакин и Александр Корниец находились на высоких должностях в органах прокуратуры, а сумма инкриминируемой им неправомерной выгоды превышает 500 прожиточных минимумов.

После возвращения в Голосеевский суд обвинительный акт начнут рассматривать заново.

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Напомним: согласно материалам уголовного дела, в 2015 году гражданин Рак передал $150 тыс. долларов Валерию Гибаленко, который был знаком с "бриллиантовыми прокурорами" - тогдашним заместителем прокурора Киевской области Александром Корнийцем и первым замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимиром Шапакиным.

6 июля 2015 года Шапакина и Корнийца задержали в здании Главного следственного управления. При обыске дома у Корнийца были найдены 35 пакетов с бриллиантами, что дало повод СМИ окрестить это дело делом "бриллиантовых прокуроров".

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Киев, Суд, Антикоррупционный суд.
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