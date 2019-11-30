Взрыв в столичном отделении "Ощадбанка": в банке назвали сумму похищенного

Новости Украины:Грабители похитили 250 тыс грн. из столичного отделения Ошадбанка.

Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный заявил, что в ходе ограбления отделения банка в Киеве на улице Энтузиастов преступникам удалось вынести около 250 тыс грн.

"Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено. Взрыв прогремел в четыре утра ... Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещения практически полностью. Цена украденного - около 250 000 гривен. Цена разрушенного - миллионы. Еще считаем", - написал Пышный на своей странице в Facebook

Он подчеркнул, что воров не остановило даже то, что могли погибнуть люди, ведь отделение расположено на первом этаже.

"Бандиты и нелюди закачали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделения. Их не остановило, что это густонаселенный спальный район недалеко от центра Киева. И они заслуживают максимальное наказание по закону", - добавил Пышный.

Как сообщала ранее столичная полиция, в Днепровском районе Киеве на улице Энтузиастов неизвестные подорвали банкомат, в результате чего была повреждена внутренняя отделка здания, где расположен банк. По предварительным выводам специалистов и полицейских, злоумышленники с помощью газо-воздушной смеси взорвали банкомат, откуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали.

Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.