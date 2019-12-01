Обнаружили взрывчатый боеприпас: в "Борисполе" задержали злоумышленника

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Работники службы безопасности аэропорта "Борисполь" у пассажира в багаже обнаружили гранату.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

"Работники службы безопасности аэропорта "Борисполь" в одном из багажей на самолет рейса Киев - Хургада обнаружили предмет, похожий на гранату. Об опасной находке сразу сообщили в полицию", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту "Борисполь" и специалисты-взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней.

Также установили, что владельцем багажа, в котором находилось взрывное устройство, является 36-летний житель Донецка. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают пути происхождения и цель хранения гранаты.