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В "Борисполе" готовятся к запуску автобусов МАЗ

В "Борисполе" готовятся к запуску автобусов МАЗ
12:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Аэропорт "Борисполь" планирует пустить в работу ранее заказанные автобусы МАЗ в декабре.

Международный аэропорт "Борисполь" ожидает, что заказанные в ходе тендера шесть перронных автобусов МАЗ-271067 и пять пассажирских МАЗ-203015 начнут работать уже в декабре, сообщил замгендиректора по коммерческой деятельности и развитию инфраструктуры аэропорта Георгий Зубко.

"Вместе с руководителем службы спецтранспорта Александром Георгадзе имели возможность первыми осмотреть заказанные аэропортом "Борисполь" перонные (такой модели еще нет ни в одном аэропорту) и пассажирские автобусы… Уже в декабре, после окончания процессов сбора, техника будет работать для вас", - написал на своей странице в соцсети Facebook Зубко.

Согласно тендеру, аэропорт закупит шесть перонных автобусов 2019 года выпуска с автоматической коробкой передач и общей вместимостью не менее 100 пассажиров (сидячих мест - не менее 12), а также пять пассажирских автобусов 2019 года выпуска с автоматической коробкой передач и общей вместимостью не менее 105 человек (сидячих мест - не менее 30).

Срок поставки перонных автобусов составляет 240 календарных дней со дня получения поставщиком аванса, а пассажирских - 60 дней.

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Победитель торгов компания "НПО НТ "Будшляхмаш" предложила цену в 103,185 млн грн при ожидаемой стоимости закупки в103,35 млн грн.

На данный момент в "Борисполе" пассажиров обслуживают перонные автобусы Cobus и TAM, а в качестве пассажирских используются автобусы ТМ "Богдан".

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Киев, Аэропорт, Борисполь.
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