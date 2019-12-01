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Взрыв в киевском отделении Ощадбанка: фигурантам объявили подозрение

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Взрыв в киевском отделении Ощадбанка: фигурантам объявили подозрение
16:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Полиция

Новости Украины:Задержанным по делу о подрыве киевского отделения Ощадбанка "светит" до 10 лет.

Задержанным по подозрению в ограблении и подрыве отделения Ощадбанка в Киеве грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, готовятся материалы для избрания меры пресечения. Им грозит до десяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, задержанными являются 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин.

"В результате слаженных действий правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это - 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков", - отметил он.

По месту их проживания правоохранители провели обыски и изъяли вещественные доказательства, подчеркнули в полиции. В настоящее время расследование продолжается.

Взрыв в "Ощадбанке" в Киеве: полиция задержала преступников

Как сообщалось, в ночь на 30 ноября в Днепровском районе Киева двое неизвестных подорвали отделение Ощадбанка и похитили около 250 тысяч гривень. Правоохранители менее чем за сутки задержали подозреваемых.

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Киев, Взрыв, Ощадбанк, Нацполиция.
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