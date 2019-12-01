Взрыв в "Ощадбанке" в Киеве: полиция задержала преступников

Новости Украины:В ночь на 30 ноября неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке в Киеве.

Правоохранители в городе Киеве задержали подозреваемых в подрыве отделения "Ощадбанка" в Киеве 30 ноября. Об этом сообщил глава правления банка Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве, минувшей ночью, отделения Ощадбанка. Менее суток понадобилось полиции для того чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства", — написал Пышный.

Он поблагодарил за оперативную и профессиональную работу полиции на всех уровнях

Напомним, 30 ноября на столичной Русановке неизвестные взорвали отделение "Ощадбанка".