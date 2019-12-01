Автобус с полусотней пассажиров перевернулся в Донецкой области

Новости Украины:В Донецкой области перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами.

В Донецкой области сошел с дороги и перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 50 пассажиров.

Как сообщила сегодня пресс-служба областной полиции, авария произошла вчера вечером на трассе вблизи села Новокалиново Ясиноватского района.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате транспортное средство съехал с дороги и перевернулось. В автобусе находились 50 пассажиров, 5 из них обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Авдеевское отделения полиции открыло по этому факту уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.