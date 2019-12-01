И это не 90-е: неизвестные в центре Киева обстреляли внедорожник и убили ребенка (Видео)

Новости Украины:В центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник.

В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, в салоне которого находился ребенок. От полученных травм ребенок умер.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской.

Известно, что водитель Range Rover, вероятно, получил ранения - на его теле были видны капли крови. Внутри внедорожника также находился ребенок - его убили, тело пока что находится в авто.

В настоящее время неизвестно, мальчик это или девочка.

На месте инцидента работает полиция. Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей. Был ли это какой-то конфликт или преднамеренное покушение - еще неизвестно.

Следствие продолжается.

В городе ввели оперативный план "Сирена" для поиска автомобиля, на котором, предположительно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.