Исчез капеллан: полицию Киева подняли по тревоге (Фото)

Новости Украины:Полиция Киевской области разыскивает священнослужителя, который пропал без вести.

В пгт Клавдиево Бородянского района Киевской области бесследно исчез священнослужитель.

Как сообщил Отдел коммуникации полиции Киевской области, сообщение об исчезновении поступило вчера от одного из прихожан.

"Личный состав полиции региона поднят по тревоге, возглавляет поисковую операцию руководитель полиции области Андрей Небытов. Привлечены все подразделения превентивной деятельности и уголовная полиция. Поисковые мероприятия продолжаются", - информирует полиция.

Приметы разыскиваемого: мужчина в возрасте 45-ти лет, спортивного телосложения, рост около 185 см, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, усы и борода. На момент исчезновения, вероятно, был одет в темную куртку и камуфляжные штаны.

"Если вам стало известно о местонахождении мужчины, просим сообщить по этим телефонам: 8 (04577) 5-64-41, 093-263-34-66 или 102", - обращается полиция к гражданам.