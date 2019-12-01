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День в ООС: боевики стреляли из минометов и гранатометов

День в ООС: боевики стреляли из минометов и гранатометов
19:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов…Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Боевики совершили 1 обстрел позиций украинских позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

КПВВ на Донбассе перешли на зимний график

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 1 раз обстреляли укрепления Объединенных сил у Новогригорьевки из минометов калибра 82 мм.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника" – подытожили в штабе ООС.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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