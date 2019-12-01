Новости Украины:С сегодняшнего дня пункты пропуска работают с 08:00 до 17:00.

С 1 декабря все КПВВ на Донбассе перешли на зимний график работы. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Как говориться в сообщении, командующий Объединенных сил подписал приказ, согласно которому все КПВВ в районе поведения ООС должны перейти на зимний график работы.

"Согласно приказу командующего Объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря 2019 года переходят на график зимнего периода", - отмечается в сообщении.

Проверка и пропуск граждан и транспортных средств, будет осуществляться с 8:00 до 17:00 каждый день.

Напомним, в Госпогранслужбе сообщили, что по состоянию на сегодняшнее утро в очередях на КПВВ Донбасса застряли свыше 200 автомобилей.