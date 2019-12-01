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Двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе

Двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе
21:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:На Донбассе погибли двое украинских военных.

На Донбассе во время выполнения боевого задания на взрывных устройствах подорвались и погибли двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Сегодня диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, был применен очередной резерв. Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались два украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

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По данным штаба, в результате взрывов бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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