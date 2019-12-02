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В Херсоне парень сильно избил бывшую девушку

В Херсоне парень сильно избил бывшую девушку
00:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Типичиный Херсон

Новости Украины:В Херсоне молодой человек палкой и ногами избил бывшую девушку.

В Херсоне парень избил свою бывшую 17-летнюю девушку, в результате чего она попала в реанимацию. Об этом сообщает портал "Типичный Херсон".

Отмечается, что избиение произошло возле школы в районе Херсонского хлопчатобумажного комбината (ХБК).

Бывший парень выследил девушку, бил ее ногами и палкой, в результате чего у пострадавшей есть переломы. Девушка чуть не умерла, неделю она провела в реанимации, а в понедельник ее переведут в стационар.

Под Херсоном нашли тело парня пропавшего 11 ноября

Уточняется, что в полицию было подано заявление об избиении. Подозреваемый пока не задержан правоохранителями и сейчас находится дома

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Полиция, Херсон, Избил.
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