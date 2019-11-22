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Под Херсоном нашли тело парня пропавшего 11 ноября

Под Херсоном нашли тело парня пропавшего 11 ноября
11:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Херсон типичный

Новости Украины:Полиция разыскивала парня с 11 ноября, после того как он пошел на встречу с другом и пропал.

В пригороде Херсона обнаружено закопанным тело 23-летнего жителя Херсона Александра Кондалова, которого разыскивали с 11 ноября.

Об этом рассказал начальник Херсонского городского отдела полиции Александр Говорун.

"Примерно в 03:00 22 ноября в поле на территории Днепровского района был проведен осмотр места происшествия с участием следственно-оперативной группы и экспертов. Тело пропавшего было закопано в яме. Парень умер насильственной смертью: при осмотре на теле (грудной клетке и шее) были колото-резаные раны", - сказал Александр Говорун.

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Как рассказала начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Херсонской области Татьяна Пшонь, место, где было закопано тело погибшего, указал человек из его близкого окружения.

"В данный момент нет официального подозреваемого в совершении убийства. Можно говорить только об основной версии: причастности к гибели парня человека из его близкого окружения", - сказала Пшонь.

По словам Говоруна, вечером 10 ноября Кондалов в херсонском микрорайоне Таврический встретился со своим другом. Как рассказал друг погибшего, они вместе употребляли алкоголь и наркотики, после чего якобы поехали кататься на автомобиле друга. Возле поселка Антоновка друг высадил Кондалова по его просьбе.

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"По словам друга, Александр решил добраться домой на общественном транспорте", - рассказал начальник горотдела полиции.

Затем друг погибшего вернулся домой, откуда был госпитализирован в Херсонскую областную психиатрическую больницу.

"Скорую помощь вызвал брат этого молодого человека, - рассказал Александр Говорун. - Вызвал, так как увидел, что его родственник пребывает в неадекватном состоянии: чрезмерно возбужден, не может нормально реагировать на происходящее вокруг него".

Как рассказал начальник Херсонского отдела полиции, его подчиненные тщательно осмотрели автомобиль, не обнаружив ни признаков его участия в ДТП ни других подозрительных вещей.

Как рассказал Говорун, показания друга Кондалова - очень спутанные, но даже они позволили правоохранителям исключить версию об участии друзей в драке, о чем ранее ходили слухи.

"К тому же на теле этого молодого человека нет никаких следов побоев и других физических воздействий", - сказал полицейский.

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По словам Говоруна, сотрудники полиции тщательно осмотрели место, где, согласно показаниям, расстались друзья: провели подворный обход жителей, безрезультатно обследовали территорию с помощью квадрокоптера.

Как сообщил начальник Херсонского отдела полиции, сейчас проводятся мероприятия по сбору доказательств причастности друга Кондалова к его убийству.

"В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства и избрана мера пресечения. В рамах расследования убийства назначено проведение ряда экспертиз", - сказал Говорун.

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Херсон, Нацполиция, Александр Кондалов.
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