Взрыв в жилом доме в Киеве: в полиции рассказали подробности

Новости Украины:Столичная полиция сообщила подробности ночного взрыва в жилом доме на улице Олеся Гончара.

В Киеве в подъезде дома на улице Олеся Гончара прогремел взрыв, в результате никто не пострадал, повреждена только внутренняя отделка. Полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В настоящее время следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, около 23:00 в полицию Шевченковского района поступило сообщение о том, что в подъезде дома на улице Олеся Гончара прогремел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, повреждена внутренняя отделка.

Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции изымают записи с камер видеонаблюдения и проводят все необходимые меры, чтобы установить и задержать причастных к правонарушению лиц.