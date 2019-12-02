Во Львове подростки из пистолета обстреляли окна жилого дома

Новости Украины:Во Львове подростки стреляли по окнам дома.

Во Львове двое подростков обстреляли окна жилого дома на улице Владимира Великого. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

"Накануне, около 15 часов, патрульных вызвали жильцы дома с улицы Владимира Великого и сообщили, что кто-то стреляет по окнам. Инспекторы установили, что выстрелы произведены из недостроенного здания, расположенного напротив, уже на соседней улице Княгини Ольги. Обследовав заброшенную здание полицейские обнаружили двух парней возрастом 14 и 15 лет. На вопрос, что они там делают, ответили, что решили пострелять по бутылкам. У младшего был при себе предмет, похожий на пистолет, а также газовый баллончик "Терен 4". На место происшествия вызвали маму парня, следователей и эксперта", - сообщили в прикольной полиции.

Напоминаем, почти четверть современных молодых людей настолько зависимы от своих смартфонов, у них появляются симптомы "психологической ломки", когда нет постоянного доступа к гаджету.