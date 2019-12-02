Стрельба в центре Киева: стали известны детали убийства

Новости Украины:В центре Киева неизвестные обстреляли автомобиль депутата Вячеслава Соболева.

Сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева погиб от попадания пули в голову во время обстрела автомобиля Range Rover.

Как сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники, Соболев рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана "Марио" со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его супруга. На заднем сиденье находился сын депутата Александр.

Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и кричал о помощи. На место приехали медики, они погрузили малыша с огнестрельным ранением головы в "скорую", но, к сожалению, он скончался по пути в больницу.

"Сам Соболев убеждал полицейских, что букет цветов появился возле места происшествия сразу же после выстрела", - пишет "Информатор".

Напоминаем, в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, в салоне которого находился ребенок. По информации полиции, злоумышленник стрелял в Соболева, однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который находился в салоне авто.

От полученного огнестрельного ранения ребенок скончался в карете "скорой" по дороге в больницу. В столице проводится спецоперация по розыску злоумышленника. Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.