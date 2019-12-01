Убийство ребенка в центре Киева: полиция начала спецоперацию

Новости Украины:В Киеве проводится спецоперация по розыску злоумышленника, стрелявшего в автомобиль.

В Киеве проводится специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль "Range Rover" и смертельно ранил малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу…В 17.15 в Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль"Range Rover" и смертельно ранил мальчика", - говорится в сообщении, на официальной странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

На месте происшествия работают правоохранители. Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, неизвестные в Киеве, вечером 1 декабря открыли огонь по автомобилю "Range Rover", где в момент случившегося находился ребенок 3,5 лет. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи.