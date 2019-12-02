Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Итоги дня 1 декабря: годовщина референдума о независимости и стрельба в Киеве
Итоги дня 1 декабря: годовщина референдума о независимости и стрельба в Киеве
Ситуация на Донбассе: погибли двое украинских военных
Ситуация на Донбассе: погибли двое украинских военных
Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
Рецепт дня: пряный гуакамоле
Рецепт дня: пряный гуакамоле

Обстрел Range Rover в Киеве: появились новые подробности

Обстрел Range Rover в Киеве: появились новые подробности
07:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Информатор

Новости Украины:Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев арендует авто у компании-фигуранта дела о финансировании терроризма.

Автомобиль Range Rover, в котором сегодня убили трехлетнего сына бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, принадлежит фирме, которая фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо" со ссылкой на реестр судебных решений. Речь идет о компании "ДонУкрПроектНИИ".

У этой фирмы Соболев арендует машину Range Rover 2013 года выпуска, о чем депутат сам указывает в своей декларации. Из двух разных источников в правоохранительных органах журналисты издания получили подтверждение, что машину этой компании расстреляли в центре Киева вчера, 1-го декабря. Фирма "ДонУкрПроектНИИ" ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев.

"ДонУкрПроектНИИ" фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных официальному Киеву территориях.

По данным следствия, "ДонУкрПроектНИИ" и ряд других фирм, к которым в прошлом Соболев тоже имел непосредственное отношение, использовали для легализации средств, полученных от ведения незаконного бизнеса в так называемых "ЛНР" и "ДНР". Из текста судебного постановления видно, что с февраля 2006-го до января 2017 года эти компании провели между собой финансовые операции на сумму почти 678 миллионов гривен. Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компании, которые владели сетью супермаркетов с названием "Обжора".

Стрельба в столице: злоумышленники стреляли в депутата

Вячеслав Соболев был в учредителях одной из таких компаний до 2007-го года. До 2014 года на территории Донецкой области работала сеть супермаркетов "Обжора".

Как отмечает следствие, после захвата террористической организацией "ДНР" части Донецкой области, компания там продолжила работать.

Как сообщалось, в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, в салоне которого находился ребенок. От полученных травм ребенок умер. По информации полиции, злоумышленник стрелял в Соболева, однако пуля попала в трехлетнего мальчика. От полученного огнестрельного ранения ребенок скончался в карете "скорой" по дороге в больницу. В столице проводится спецоперация по розыску злоумышленника. Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Стрельба, Range Rover, Вячеслав Соболев, Обстрел Range Rover.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
02 "Тянет на криминал": в МИД отреагировали на заявление главы Госдумы РФ
03 Посол Венгрии об образовании на Закарпатье: Дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут
04 "Готовы принять пару областей РФ": Кулеба потроллил спикера российской Госдумы
05 Убийство ребенка в центре Киева: полиция начала спецоперацию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Северный поток-2&quot;: стали известны детали американских санкций
"Северный поток-2": стали известны детали американских санкций
На Одесчине авто протаранило маршрутку: есть пострадавшие
На Одесчине авто протаранило маршрутку
На лондонском мосту возобновили движение после теракта
На лондонском мосту возобновили движение после теракта
Топ-10 самых опасных хищников планеты (Фото)
Топ-10 самых опасных хищников планеты (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь