Обстрел Range Rover в Киеве: появились новые подробности

Новости Украины:Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев арендует авто у компании-фигуранта дела о финансировании терроризма.

Автомобиль Range Rover, в котором сегодня убили трехлетнего сына бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, принадлежит фирме, которая фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо" со ссылкой на реестр судебных решений. Речь идет о компании "ДонУкрПроектНИИ".

У этой фирмы Соболев арендует машину Range Rover 2013 года выпуска, о чем депутат сам указывает в своей декларации. Из двух разных источников в правоохранительных органах журналисты издания получили подтверждение, что машину этой компании расстреляли в центре Киева вчера, 1-го декабря. Фирма "ДонУкрПроектНИИ" ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев.

"ДонУкрПроектНИИ" фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных официальному Киеву территориях.

По данным следствия, "ДонУкрПроектНИИ" и ряд других фирм, к которым в прошлом Соболев тоже имел непосредственное отношение, использовали для легализации средств, полученных от ведения незаконного бизнеса в так называемых "ЛНР" и "ДНР". Из текста судебного постановления видно, что с февраля 2006-го до января 2017 года эти компании провели между собой финансовые операции на сумму почти 678 миллионов гривен. Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компании, которые владели сетью супермаркетов с названием "Обжора".

Вячеслав Соболев был в учредителях одной из таких компаний до 2007-го года. До 2014 года на территории Донецкой области работала сеть супермаркетов "Обжора".

Как отмечает следствие, после захвата террористической организацией "ДНР" части Донецкой области, компания там продолжила работать.

Как сообщалось, в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, в салоне которого находился ребенок. От полученных травм ребенок умер. По информации полиции, злоумышленник стрелял в Соболева, однако пуля попала в трехлетнего мальчика. От полученного огнестрельного ранения ребенок скончался в карете "скорой" по дороге в больницу. В столице проводится спецоперация по розыску злоумышленника. Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.