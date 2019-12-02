Ситуация на Донбассе: погибли двое украинских военных

Новости Украины:За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы семь раз нарушили режим прекращения огня.

Незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 2 обстрела: вблизи Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Лебединское, Новогригорьевка, Красногоровка, Павлополь, Широкино.

Как сообщалось ранее, 1 декабря во время выполнения боевой задачи, на неизвестных взрывных устройствах подорвались два украинских военнослужащих. В результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.