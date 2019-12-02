В Запорожье со спецназом и БТРом полицейские задержали банду: видео штурма

В Запорожье задержали членов организованной преступной группы, которые, считают праовоохранители, причастны к более чем 20 тяжким и особо тяжким преступлениям. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области. По данным правоохранителей, созданная отцом и двумя сыновьями банда насчитывала больше 20 членов. Они якобы занимались разбойными нападениями, похищениями людей, грабежом. Сейчас задержаны пять наиболее активных участников группировки. Опасаясь сопротивления, правоохранители привлекли к задержанию спецподразделение КОРД, батальон полиции особого назначения, отдел быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности, а также взрывотехническую службу. Всего сегодня провели 46 обысков по адресам, которые связаны с членами банды. Было изъято оружие, боеприпасы, транспортные средства, деньги и наркотики. Пятерым задержанным объявлено о подозрении по 10 статьям. Остальных членов группы продолжают разыскивать.