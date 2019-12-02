Скачать
Понедельник, 02.12.2019

В Запорожье со спецназом и БТРом полицейские задержали банду: видео штурма

В Запорожье задержали членов организованной преступной группы, которые, считают праовоохранители, причастны к более чем 20 тяжким и особо тяжким преступлениям. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области. По данным правоохранителей, созданная отцом и двумя сыновьями банда насчитывала больше 20 членов. Они якобы занимались разбойными нападениями, похищениями людей, грабежом. Сейчас задержаны пять наиболее активных участников группировки. Опасаясь сопротивления, правоохранители привлекли к задержанию спецподразделение КОРД, батальон полиции особого назначения, отдел быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности, а также взрывотехническую службу. Всего сегодня провели 46 обысков по адресам, которые связаны с членами банды. Было изъято оружие, боеприпасы, транспортные средства, деньги и наркотики. Пятерым задержанным объявлено о подозрении по 10 статьям. Остальных членов группы продолжают разыскивать.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Запорожье, Преступники, Правоохранители, Банда.
09:59 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь