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Ноябрь в Киеве установил пять температурных рекордов

Ноябрь в Киеве установил пять температурных рекордов
11:27 Сегодня Телеграф Фото: Соцсети

Новости Украины:Метеорологи отметили, что ноябрь в Киеве был значительно теплее климатической нормы.

По данным метеорологов, среднемесячная температура ноября в Киеве составила 4,6 градусов тепла, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что с декабря 2018 года по нынешний ноябрь все месяца оказались теплее климатической нормы.

Температурный режим нынешнего ноября в Киеве был достаточно контрастным, поскольку первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 6 градусов, вторая — на 5 градусов, а уже с третьей декады началось резкое снижение температуры.

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Холоднее всего было 22 ноября, когда минимальная температура опускалась под утро до 9,7 градусов мороза, а теплее всего — 6 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до 19,4 градусов тепла, что стало рекордным значением для этого дня.

Всего в ноябре было 5 температурных рекордов.

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Киев, Осень, Ноябрь, Погода в Киеве, Температурные рекорды.
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