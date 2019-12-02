На Харьковщине под колесами поездов погибли два человека

Новости Украины:За сутки, 1 декабря, на Харьковщине поезда сбили насмерть двух людей.

За сутки воскресенья, 1 декабря, в Харьковской области под колесами поездов погибли два человека, которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ НАцполиции в Харьковской области, вблизи с.Граково на 77-м км одноименной железнодорожной станции грузовой локомотив смертельно травмировал 60-летнего местного жителя, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Остановка поезда из-за происшествия составила 2 часа.

Другой случай произошел в с.Дачное. На территории железнодорожной станции "Дом отдыха" пассажирский поезд сообщением Константиновка - Ивано-Франковск травмировал 84-летнего жителя пос.Савинцы, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. От полученных травм мужчина погиб. Движение поездов останавливалось примерно на 3 часа.

Решается вопрос о квалификации происшествий по Уголовному кодексу Украины.