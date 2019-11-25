Во Львовской области поезд сбил насмерть женщину

Новости Украины:В воскресенье, 14 ноября, на железной дороге во Львовской области произошло смертельное происшествие.

75-летняя женщина погибла под колесами поезда "Львов – Бахмут" во Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"На железнодорожном перегоне "Сапижанка – Львов" на неохраняемом переезде с исправной сигнализацией, поезд №142 сообщением "Львов – Бахмут" смертельно травмировал жительницу Каменка-Бугского района", – указано в сообщении департамента.

По данным департамента, инцидент произошел 24 ноября в 15:33. Задержка в движении поезда "Львов – Бахмут" составила один час и шесть минут.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в Киевской области скоростной поезд насмерть сбил женщину, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.