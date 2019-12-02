В Винницкой области кот задушил младенца

Новости Украины:В Липовецком районе Винницкой области кот запрыгнул в коляску к 9-месячному ребенку и задушил его.

В Липовецком районе Винницкой области задохнулся 9-месячный ребенок.

В коляску, оставленную во дворе, где спала девочка, заскочил кот и лег ребенку прямона лицо. Несчастный случай произошел в семье, проживающей в одном из сел Липовецкого района, передает vinbazar.com. 22-летняя мать оставила на улице коляску со спящим младенцем.

Когда женщина через некоторое время подошла к ребенку, из коляски выпрыгнул кот, а ее дочь была без признаков жизни. Врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть ребенка. Предварительно, девочка умерла в результате удушения животным.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса с отметкой "несчастный случай".

Напомним, в Новом Роздоле на Львовщине во время купания в ванной умерла 11-летняя девочка.