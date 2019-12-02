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Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)

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Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
17:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Синоптики предупреждают украинцев о резком ухудшении погоды.

В Карпатах сегодня утром местами уже намело до 15 сантиметров снега. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Там, также, предупредили об опасности схождения снежных лавин в Карпатах.

"На Сл Пожежевская: температура воздуха: -8,3°С, ветер: северный 8-10 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 10-15 см. На Сл Плай: температура воздуха: -6,5°С, ветер: северный 6-10 м/с, туман. На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -8,3°С. Высота снежного покрова составляет 10 см", - указали в отделе данные снеголавинных станций по состоянию на утро 2 декабря.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий сегодня и завтра. Так, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, будет снег.

2-3 декабря ухудшение погодных условий: днем 2 декабря в западных, Винницкой и Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег (ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях сильный снег). В результате осадков ожидается образование снежного покрова высотой 3-10 см, на дорогах гололед.

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В связи с ухудшением погоды в Патрульной полиции Киева напомнили водителям правила езды в сложных погодных условиях.

В сложных погодных условиях водителям необходимо:

придерживаться безопасного скоростного режима движения и дистанции;

отказаться от рискованных маневров;

снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, а также к местам, где находятся детские учреждения;

увеличить дистанцию между автомобилями;

во время сильной непогоды включать противотуманные фары (если они предусмотрены конструкцией транспортного средства);

при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей;

с особой осторожностью двигаться по мостам, эстакадам, а также на подъемах и спусках.

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Карпаты, Снег, Зима, Горы, Декабрь.
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