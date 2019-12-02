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Столичные трамваи №14 и 15 меняют режим работы

Столичные трамваи №14 и 15 меняют режим работы
18:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Жителей Киева предупредили об изменении в режиме работы двух трамваев.

Жителей Киева предупреждают, что трамваи № 14, 15 в ночь на 3, 4, 5, 6 декабря будут работать по сокращенному режиму.

Как сообщает в КП "Киевпастранс", это связано с ремонтом трамвайных путей на ул. Дегтяревской.

Отмечается, что последние отправления трамваев № 14 по собственному маршруту будут происходить в указанные дни с Контрактовой площади: 22:15, 22:30; с пр. Отрадного: 00:01, 00:16.

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Последние отправления трамваев № 15 по собственному маршруту предусмотрены: с ул. Старовокзальной: 22:25, 22:40; с пр. Отрадного: 23:24, 23:39.

В 5:45 движение трамваев будет восстановлено по графику.

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Киев, Трамваи, Киевпастранс.
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