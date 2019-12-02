Молился в лесу: полиция нашла пропавшего капеллана

Новости Украины:Полицейские Киевской области нашли пропавшего в субботу военного капеллана.

На Киевщине нашли военного капеллана, который исчез в субботу. Об этом сообщает глава полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

"Хорошая новость! Священнослужителя, который исчез в Бородянском районе нашли! Как пояснил полицейским: "ходил и молился в лесу" ....Спасибо всем полицейским и обществу за помощь в поисках. Понимаю, что все вы не смогли отдохнуть и провести выходной день в семьях, но такова наша судьба: служить и защищать!", - написал Небытов.

Напомним, ранее стало известно, что в пгт Клавдиево Бородянского района Киевской области бесследно исчез священнослужитель. Личный состав полиции региона был поднят по тревоге.