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Убитый ребенок в Киеве оказался крестником Билык

Убитый ребенок в Киеве оказался крестником Билык
07:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:При попытке покушения на Вячеслава Соболева был убит его 3-летний сын Александр, пуля попала ребенку в голову.

Погибший во время покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева ребенок оказался крестником артистки Ирины Билык. Об этом сама певица рассказала на странице в Facebook.

"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло... Убит маленький ребеночек, чудесный малыш...крестной которого я являюсь... Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток...в центре любимого города... Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость", - написала Билык.

Как сообщалось, в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, в салоне которого находился ребенок. От полученных травм ребенок умер.

По информации полиции, злоумышленник стрелял в депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева, однако пуля попала в трехлетнего мальчика. От полученного огнестрельного ранения ребенок скончался в карете "скорой" по дороге в больницу. В столице проводится спецоперация по розыску злоумышленника.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Позже журналисты выяснили, что автомобиль Range Rover, что арендует Соболев, принадлежит фирме, которая фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе.

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Киев, Полиция, Стрельба, Range Rover, Вячеслав Соболев, Обстрел Range Rover.
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