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Понедельник, 02.12.2019
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В Киеве опять стреляют: есть пострадавший

В Киеве опять стреляют: есть пострадавший
18:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киеве стреляли в ресторане "Баку" на ул.Антоновича, пострадал мужчина.

В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства конфликта со стрельбой в ресторане на ул.Антоновича в центре Киева, в результате которого мужчина получил телесные повреждения, ему на месте оказывают медицинскую помощь, сообщает отдел коммуникации полиции Киева в понедельник.

"Неустановленные лица избили посетителя ресторана на улице Антоновича и произвели несколько выстрелов в потолок… Между несколькими неизвестными лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента совершил несколько выстрелов в потолок ресторана, а после все нападавшие скрылись на иномарке", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции, патрульные полицейские и врачи. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения лиц, причастных к преступлению и их задержанию. Событие зарегистрировано, решается вопрос об открытии дела.

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В полиции не уточняют, о каком именно ресторане идет речь. По данным СМИ, стрельба была в ресторане "Баку" по ул.Антоновича, 88. При этом велась она якобы из травматического пистолета, а пострадали в результате стрельбы несколько человек.

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Киев, Стрельба, Нацполиция.
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