Убийство сына депутата в Киеве: задержаны стрелок и его сообщники

Новости Украины:Полиция задержала стрелка и его сообщников, подозреваемых во вчерашнем убийстве 3-летнего мальчика в центре Киева.

В числе задержанных полицией подозреваемых в обстреле в воскресенье вечером автомобиля "Range Rover" в центре Киева, в результате которого погиб 3-летний сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, стрелок и его сообщники, сообщает глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Полиция задержала стрелка и его сообщников, обоснованно подозреваемых по вчерашнему убийству 3х летнего мальчика", - написал Аваков в своем аккаунте в Твиттер в понедельник днем.

Министр пообещал, что подробности будут обнародованы на спецбрифинге, отметив, что в настоящее время идут следственные действия.

В Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль.

Как сообщалось, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского областного совета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате погиб трехлетний сын депутата, находившийся в салоне автомобиля.

Ранее сегодня полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.