Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Министр энергетики рассказал о тарифах на газ для населения
Министр энергетики рассказал о тарифах на газ для населения
Зеленский назвал главные цели "нормандского" саммита
Зеленский назвал главные цели "нормандского" саммита
Капитан Мариуполя: Теперь мы фарм-клуб Динамо?
Капитан Мариуполя: Теперь мы фарм-клуб Динамо?
СМИ: Брэдли Купер может сыграть Бэтмена в сиквеле "Джокера"
Брэдли Купер может сыграть Бэтмена в сиквеле "Джокера"

Убийство ребенка в Киеве: полиция задержала подозреваемых

Убийство ребенка в Киеве: полиция задержала подозреваемых
12:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Информатор

Новости Украины:Задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля, в результате которого погиб ребенок.

Полиция Киева задержала подозреваемых в совершении в воскресенье вечером обстрела автомобиля "Range Rover" в центре столицы, в результате которого погиб 3-летний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, сообщает полиция на своей странице в Фейсбук.

"Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся безотлагательные следственные действия", - говорится в сообщении полиции Киева, обнародованном в понедельник на странице главка в соцсети Фейсбук.

Каких-либо подробностей, включая информацию о количестве задержанных правоохранителями лиц, в полиции не сообщают.

"Все подробности задержания правоохранители сообщат позже", - добавили в главке.

Обстрел Range Rover в Киеве: появились новые подробности

Как сообщалось, в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, в салоне которого находился ребенок. От полученных травм ребенок умер. По информации полиции, злоумышленник стрелял в Соболева, однако пуля попала в трехлетнего мальчика. От полученного огнестрельного ранения ребенок скончался в карете "скорой" по дороге в больницу. Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Стрельба, Range Rover, Вячеслав Соболев, Обстрел Range Rover.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю
02 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
03 В Украине пересчитали прожиточный минимум и пенсии
04 В Киеве в пиццерии устроили массовую драку и разбили автомобилем вход заведения
05 Посол Венгрии об образовании на Закарпатье: Дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переход на новые монеты и банкноты: какие гривны заменят
Переход на новые монеты и банкноты: какие гривны заменят
Курс валют на 2 декабря: на сколько подешевел доллар и евро
Курс валют на 2 декабря: на сколько подешевел доллар
Ноябрь в Киеве установил пять температурных рекордов
Ноябрь в Киеве был значительно теплее климатической нормы
СМИ: Отец Эмбер Герд угрожал Джонни Деппу
СМИ: Отец Эмбер Герд угрожал Джонни Деппу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь