Убийство ребенка в Киеве: полиция задержала подозреваемых

Новости Украины:Задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля, в результате которого погиб ребенок.

Полиция Киева задержала подозреваемых в совершении в воскресенье вечером обстрела автомобиля "Range Rover" в центре столицы, в результате которого погиб 3-летний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, сообщает полиция на своей странице в Фейсбук.

"Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся безотлагательные следственные действия", - говорится в сообщении полиции Киева, обнародованном в понедельник на странице главка в соцсети Фейсбук.

Каких-либо подробностей, включая информацию о количестве задержанных правоохранителями лиц, в полиции не сообщают.

"Все подробности задержания правоохранители сообщат позже", - добавили в главке.

Как сообщалось, в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, в салоне которого находился ребенок. От полученных травм ребенок умер. По информации полиции, злоумышленник стрелял в Соболева, однако пуля попала в трехлетнего мальчика. От полученного огнестрельного ранения ребенок скончался в карете "скорой" по дороге в больницу. Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.