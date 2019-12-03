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Боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе

Боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе
07:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы пять раз нарушили режим прекращения огня.

Незаконные вооруженные формирования 5 раз открывали огонь по украинским позициям, нарушив режим прекращения огня на Донбассе, без потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

" 2 декабря, ни один военнослужащий Объединенных сил вследствие обстрелов не пострадал", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

Боевики обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь по украинским укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского.

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4 вражеских обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Павлополя - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Старогнатовки - из стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов; у Авдеевки - из АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", – добавили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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