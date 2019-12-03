День в ООС: боевики два раза обстреляли позиции ВСУ

Новости Украины:Оккупанты два раза открывали огонь на Донбассе, без потерь.

С начала текущих суток российские оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, открывая огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

Так, один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - недалеко от Новолуганского, еще один - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи Лебединского.

"Сегодня, 3 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.