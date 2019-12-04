Кличко рассказал, когда запустят Шулявский мост

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко пообещал ввести Шулявский путепровод в эксплуатацию уже в этом году.

В 2019 году года в столице было обновлено 16 мостов и путепроводов, которыми никто не занимался в течение десятилетий.

Об этом сообщил Виталий Кличко во время отчета о работе столичной власти в 2019 году.

"Особое внимание в этом году уделили мостам. Большинство из них не ремонтировали с момента ввода в эксплуатацию... Мы обновили 16 мостов и путепроводов, 830 проездов и придомовых территорий. Их не обновляли десятки лет", - подчеркнул мэр столицы.

Кличко отметил, что уже заканчивается восстановление Шулявского путепровода. По его словам, также активизировалось строительство Подольско-Воскресенского моста - автомобильное сообщение по нему планируется открыть уже к концу следующего года.

Кроме того, городской голова добавил, что за последние четыре года в столице было обновлено более 900 километров дорог.