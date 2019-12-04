В школах Киева запретили платные услуги и мероприятия

Новости Украины:В киевских школах запретили предоставление платных услуг и проведение платных мероприятий в учебное время.

Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации запретил проведение на территории учебных заведений столицы платных мероприятий и предоставление платных услуг в учебное время, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Коммунальные школы и садики Киева рассчитаны на получение знаний, поэтому ни один образовательное учреждение не имеет права предоставлять платные услуги во время учебного процесса, и это - четкая позиция города. Использовать образовательные помещения под посторонние запахи, когда дети учатся - недопустимо. Районные управления образования вместе с руководителями школ и садиков должны обеспечить условия для детей, которые не отвлекали их от главного процесса. Городская власть будет контролировать и реагировать на любые случаи, когда коммунальный садик или школу превращают в частный бизнес", - отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Отмечается, что согласно приказу департамента образования и науки "Об организационных вопросах о предоставлении платных услуг учреждениями…" дополнительные образовательные услуги в школах могут предоставляться исключительно после завершения учебных занятий, а в садах - после завершения образовательного процесса в соответствии с режимом.