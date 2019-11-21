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Украина присоединилась к декларации о безопасности школ

Украина присоединилась к декларации о безопасности школ
15:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dniprograd.orgl

Новости Украины:Украина присоединилась к декларации о безопасности школ и стала 100-й страной, поддержавшей положения этого документа.

Министерство образования и науки Украины сообщает о присоединении к Декларации о безопасности школ.

"Украина присоединилась к Декларации о безопасности школ (Safe Schools Declaration) и стала сотой страной, поддержавшей положения этого документа. Соответствующее письмо с подтверждением участия Украины подписала Министр образования и науки Анна Новосад и оно уже отправлено по официальным каналам в Министерство иностранных дел Норвегии", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что Декларация содержит ряд обязательств для предупреждения и реагирования на нападения и использования учебных заведений в военных целях в период вооруженного конфликта. В странах, которые присоединились к Декларации раньше, уже разработаны и успешно внедряются подходы к имплементации документа.

В Министерстве отмечают, что страны-подписанты Декларации - это как государства, на территории которых нет военных конфликтов, так и те, где имеет место вооруженная агрессия.

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"За четыре года с момента открытия Декларации во многих странах подписантах произошли изменения относительно политики государства в отношении образования в ходе вооруженного конфликта, и их опыт может быть ценным для Украины", - считают в Минобразования.

Также важным аспектом присоединения к Декларации является восстановление образовательной инфраструктуры, обеспечение психологической реабилитации учеников, родителей и учителей, содействие проведению тренингов по безопасности и здравоохранения.

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Минобразования, Безопасность, Школы, Декларация о безопасности школ.
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