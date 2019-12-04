В Кабмине рассказали, какие регионы еще не подключили к отоплению

Новости Украины:Проблемы с отоплением существую на сегодняшний день в Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской областях и в Киеве.

По состоянию на сегодня к отоплению на 100% подключено 21 область. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Как сообщается, проблемные вопросы с отоплением есть в Запорожской, Кировоградской, Полтавской областях и в г. Киеве.

В Запорожской области два учебных заведения находятся на реконструкции – воспитанники посещают другие заведения, ориентировочные сроки подключения 10 и 15 декабря.

В Кировоградской области в г. Светловодск не отапливаются восемь жилых домов и одно учебное заведение. Ориентировочный срок подключения – 4 декабря.

В Полтавской области в Решетиловском районе не отапливаются 13 учреждений образования. Ориентировочный срок подключения – 10 декабря. В Киеве не отапливаются четыре жилых дома. Ориентировочный срок подключения – 6 декабря.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук предлагает Президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект, принятие которого приведет к уменьшению тарифа на отопление.

"У нас законодательно невозможно изменять тарифы на отопление, нельзя до мая 2020 года. У нас было 2 закона: старый ЖКХ и там услуги назывались - отопление/горячая вода, а потом приняли новый закон, и они стали: централизованное отопление и централизованное водоснабжение. Поэтому действуют старые контракты до мая, и в них она (цена - ред.) зафиксирована. Какая была цена в январе 2019 года - такой она будет до конца отопительного сезона по закону", - пояснил он.