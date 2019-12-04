В Кабмине рассказали, какие регионы еще не подключили к отоплению

По состоянию на сегодня к отоплению на 100% подключено 21 область. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.
Как сообщается, проблемные вопросы с отоплением есть в Запорожской, Кировоградской, Полтавской областях и в г. Киеве.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук предлагает Президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект, принятие которого приведет к уменьшению тарифа на отопление.
"У нас законодательно невозможно изменять тарифы на отопление, нельзя до мая 2020 года. У нас было 2 закона: старый ЖКХ и там услуги назывались - отопление/горячая вода, а потом приняли новый закон, и они стали: централизованное отопление и централизованное водоснабжение. Поэтому действуют старые контракты до мая, и в них она (цена - ред.) зафиксирована. Какая была цена в январе 2019 года - такой она будет до конца отопительного сезона по закону", - пояснил он.