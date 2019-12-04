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Молода девушка погибла под колесами поезда из-за неосторожности

Молода девушка погибла под колесами поезда из-за неосторожности
11:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По предворительной информации причиной трагедии стала невнимательность девушки, которая переходила путя.

В Черниговской области вчера под колесами поезда погибла 23-летняя жительница Одесской области.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам оборонной работы и гражданской защиты населения Черниговской ОГА.

Согласно информации, на железнодорожной платформе "Дослидное" Носовского района пассажирский поезд №779 сообщением "Сумы-Киев" смертельно травмировал жительницу с. Николаевка Одесской области (1996 года рождения). Задержка движения поезда длилась 30 минут.

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Как уточнили в секторе коммуникаций ГУ НП в области, причиной смерти молодой женщины стала ее неосторожность и невнимательность при переходе железнодорожного пути. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Открыто уголовное производство по ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).

Напомним, во вторник утром, 3 декабря, на одном из предприятий Полтавы произошел масштабный пожар.

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Черниговская область, Поезд, Черниговская ОГА, Нацполиция.
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